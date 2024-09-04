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16:38, 4 сентября 2024Забота о себе

Диетолог назвал полезные при диабете продукты

Диетолог Березников: при диабете в рацион нужно добавить бобовые, семена и орехи

Фото: Unsplash

При диабете из рациона в первую очередь необходимо исключить или сильно ограничить потребление сахара, меда и продуктов с добавленным сахаром (кондитерские изделия, конфеты и прочее), рассказал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и профессор Алексей Березников. Полезные при диабете продукты он назвал в беседе с РИА Новости.

При диабете, объяснил он, в рацион нужно добавить продукты с растительным белком: бобовые (фасоль, чечевицу, нут), злаковые культуры (киноа, овес, бурый рис, гречку, булгур), семена (тыквенные, подсолнечника, льна, кунжута, чиа), орехи (арахис, миндаль, макадами., кешью), темпе (ферментированный продукт из соевых бобов), тофу, зеленый горошек, грибы (белые грибы, подосиновики, подберезовики).

В свою очередь, фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35: киви, актинидией, крыжовником, голубикой, черникой, виноградом, хурмой, бананом, дыней, ананасом, арбузом, а также цитрусовыми, — Березников порекомендовал не злоупотреблять.

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      Александра Лисица
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