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17:06, 4 сентября 2024Экономика

Фигуристка Медведева назвала свой любимый город

Фигуристка Евгения Медведева назвала Москву любимым городом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что Москва — ее любимый город. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Спортсменка ответила на вопрос о том, хотела ли бы она изменить что-либо в Москве. «Это мой любимый город, и я бы ничего не меняла в Москве. Если посмотреть на мою Москву лет десять-пятнадцать назад и сейчас, то видно, что она только хорошеет, становится все более зеленой, удобной, необъятной, но при этом компактной. За меня город меняют профессионалы», — считает Медведева.

Главными отличительными качествами москвичей фигуристка назвала их энергичность и замотивированность. Она отметила, что жители столицы постоянно заняты, но, даже несмотря на усталость, чувствуют себя счастливыми благодаря тому, что у них много работы, а значит, и возможностей. Помимо этого, она указала на большую информированность москвичей о том, что происходит в мире в данный момент. «Люди вне столицы больше направляют внимание именно на свою жизнь. Мы же, москвичи, умудряемся охватить вниманием очень много сфер», — заключила спортсменка.

Ранее в этот же день певица Катя Лель заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.

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      Полина Кислицына
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