Госсекретарю США пришла повестка в суд

Блинкену пришла повестка в суд для дачи показаний о выводе войск из Афганистана

Государственному секретарю Энтони Блинкену пришла повестка в суд для дачи показаний о хаотичном выводе американских войск из Афганистана. Повестку госсекретарю выдал председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол, сообщает The New York Times (NYT).

Маккол уточнил, что получение показаний важно для членов комитета, поскольку они готовят «потенциальное законодательство, направленное на предотвращение катастрофических ошибок отзыва» после ожидаемой публикации отчета о расследовании по этому вопросу на следующей неделе.

Он также пригрозил привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к суду, если тот не выступит перед комиссией. «Вы были лицом, принявшим окончательное решение для департамента по выводу войск и эвакуации», — написал Маккол в письме.

Законодатель потребовал, чтобы Блинкен предстал перед комиссией 19 сентября и рассказал о своей роли в операции, а также пожаловался на то, что госсекретарь пропустил предыдущие сроки выполнения. В свою очередь, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что Блинкен не сможет присутствовать в указанный день.

Ранее экс-советник Трампа Герберт Макмастер заявил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. По его словам, Трамп частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) об условиях вывода войск из Афганистана.