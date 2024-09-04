Хоакин Феникс рассказал о резком похудении для «Джокера»

Актер Хоакин Феникс признался, что худел для сиквела «Джокера» с помощью танцев

Хоакин Феникс поделился секретами подготовки к съемкам в новом «Джокере». Об этом актер рассказал в интервью изданию Variety.

По словам исполнителя роли суперзлодея Джокера, на этот раз он худел более безопасно, чем при подготовке к первой части фильма.

«В этот раз мне было сложнее, потому что было много репетиций танцев, чего не было в первый раз. Сложнее, но зато безопаснее», — признался Хоакин.

В 2020 году Феникс употреблял только овощи, и иногда в сутки употреблял всего 300 калорий в день. Тогда актер похудел с 72 до 52 килограммов за пару месяцев.

Ранее стало известно, что Хоакин написал сценарий к провокационной гей-драме, но потом исчез, перестав отвечать продюсерам.