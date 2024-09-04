Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 4 сентября 2024Ценности

Ирина Шейк потренировалась в откровенном наряде на камеру

Ирина Шейк потренировалась в коротких велосипедках и спортивном бра на камеру

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась видео своей тренировки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость потренировалась на камеру в откровенном наряде, который состоял из спортивного бра и коротких велосипедок. Вдобавок манекенщица надела высокие черные носки и кроссовки, а волосы оставила распущенными. «К чему-то иду», — подписала она пост.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

В августе Ирина Шейк снялась в ватнике для российского бренда Gloria Jeans в Нью-Йорке. В размещенном ролике супермодель примерила черные леггинсы, водолазку с высоким воротом и ботфорты на шпильке.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      Понятой украл 350 тысяч рублей во время обыска российской квартиры и получил штраф

      Генеративный ИИ назвали дорогим удовольствием

      На Западе заявили о конце режима Зеленского

      Госдеп США оценил отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      Пропавшую полгода назад российскую студентку заподозрили в побеге в ОАЭ

      Доставлять грузы из Китая в Россию стало дороже

      Россияне изменили отношение к одному виду вкладов

      Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше