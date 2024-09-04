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19:20, 4 сентября 2024Мир

Командира эсминца США уволили за фото с перевернутым прицелом

Командира эсминца США USS John S. McCain уволили за фото с перевернутым прицелом

Фото: Photographer’s Mate 3rd Class Todd Frantom / Wikimedia

Командира эсминца США USS John S. McCain Кэмерона Ясте уволили за фото с винтовкой с перевернутым прицелом. Об этом пишет Newsweek.

Как сообщается, Ясте был уволен после резонанса из-за публикации в соцсетях Военно-морских сил (ВМС) США. Ведомство опубликовало фотографию стреляющего из штурмовой винтовки с оптическим прицелом офицера.

Однако пользователи заметили, что закрепленный на винтовке прицел был перевернут относительно правильно расположения. В результате ВМС США уволили офицера «в связи с утратой уверенности в способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами». Отмечается, что сам эсминец в настоящий момент находится в Оманском заливе.

Ранее портал The War Zone (TWZ) сообщил, что ВМС США оснащают боевые корабли антеннами для использования коммерческих путников Starlink и OneWeb. Первым кораблем, который оснастили антеннами Starlink, стал авианосец «Авраам Линкольн».

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      Виктория Кондратьева
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