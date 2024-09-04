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16:13, 4 сентября 2024Экономика

Названы сроки возвращения дождей в Москву

Синоптик Шувалов: дожди вернутся в Москву в конце сентября

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В сентябре в Москве не будет залповых ливней, которые накрыли столицу в начале лета, однако осадки могут вернуться к концу месяца. Такие сроки назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет НСН.

По словам синоптика, мощность осадков зависит от контраста температур. Летом ливни в Москве сопровождались всплесками сильной жары. «Именно на стыке масс формируются очень мощные облака, местами залповые ливни, как было в Москве, когда в начале июня выпала за сутки месячная норма. Осенью дожди могут начаться только при циклоне, пока такая вероятность минимальна, что будут именно залповые ливни», — объяснил Шувалов.

Он добавил, что при этом в конце сентября в Москве пройдут обычные осенние дожди. В ближайшее время похолоданий не ожидается. На День города температура воздуха будет держаться на уровне 25 градусов тепла.

Ранее Шувалов назвал срок окончания бархатного сезона в России. По его словам, жители европейской части страны могут рассчитывать на тепло ближайшие полторы недели.

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      Александра Качан
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