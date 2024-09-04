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07:52, 4 сентября 2024Россия

Песков оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков пошутил, что США могут прийти с обысками к модератору сессии ВЭФ
СюжетСанкции против России:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса в шутливой форме оценил возможность введения США санкций против модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущей канала «Россия 24» Александры Суворовой, допустив такое развитие событий, передает РИА Новости.

«Ведущей пленарной сессии будет Александра Суворова. Грозит ли ей преследование? Если у нее так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР с 13 августа проводят обыски в поместье Дмитрия Саймса, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

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      Марина Совина
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