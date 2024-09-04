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09:04, 4 сентября 2024Бывший СССР

Под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы

Сальдо: инструкторы НАТО попали под удар по военному институту в Полтаве

Кадр: Telegram-канал Shot

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, служил базой для преподавания иностранных инструкторов. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под руководством стран НАТО, которые поддерживают отправку наемников. Для освоения территории требуются центры обучения. «Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», — отметил он.

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Глава региона добавил, что одна из таких точек на днях подверглась эффективному удару российских солдат.

Накануне Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

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      Марина Совина
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