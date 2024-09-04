Психолог назвала способы прекратить мечтать об увольнении после отпуска

Психолог Мошняцкая: из отпуска лучше выходить в среду или четверг

Из-за стресса после отпуска многие начинают мечтать об увольнении, подтвердила психолог Валерия Мошняцкая. Способы прекратить раздумывать об этом она назвала в материале для Telegram-канала Европейского медицинского центра.

По словам Мошняцкой, если человек не сохраняет комфортный для него ритм работы, после отпуска он быстро выгорает, поскольку, придя на работу, возвращается в горящие сроки и суету. «После отпуска важно дать себе несколько дней, чтобы постепенно вернуться в рабочий режим. Многие специалисты рекомендуют выходить из отпуска в среду или четверг, чтобы поработать и уйти на выходные», — посоветовала специалист.

Она также предложила продумать, как сделать свое рабочее место комфортным: оно должно помогать получать приятные эмоции в течение рабочего дня. Наконец, добавила Мошняцкая, важно помнить про перерывы и сразу после выхода на работу делать их каждые 40 минут — нервной системе нужно адаптироваться к вернувшейся нагрузке.

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала способы восстановить режим питания и сна по возвращении из отпуска. Специалист подчеркнула, что начать восстанавливаться после отпускного режима нужно еще до конца отдыха.