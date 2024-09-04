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13:34, 4 сентября 2024Экономика

Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

Россельхознадзор: объем продовольственной пшеницы в РФ вырос на 5,7 процента

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Подавляющая часть (77,1 процента) пшеницы, обследованной в рамках госмониторинга специалистами Россельхознадзора, оказалась продовольственной. Ее объем превысил прошлогодний уровень на 5,7 процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные ведомства.

В рамках госмониторинга сотрудники Россельхознадзора обследовали в общей сложности 42,5 миллиона тонн пшеницы. Объем продовольственной составил 32,5 миллиона. В ведомстве отметили, что урожай подобной агропродукции в России вырос вопреки неблагоприятным погодным условиям, включая майские заморозки и засуху в ряде регионов страны.

К продовольственным традиционно относятся мягкая и твердая пшеница всех классов, за исключением пятого. Как пояснили в ведомстве, сильная пшеница отличается высоким содержанием и хорошим качеством клейковины. Ее можно использовать для хлебопечения и задействовать в качестве улучшителя для муки слабых сортов.

Ранее об улучшении качества урожая собранной в России пшеницы сообщила заместитель главы ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак. В частности, она заявила о наращивании объемов пшеницы третьего класса. Рост качества она связала в том числе с достаточными запасами влаги, попавшей в землю. Кроме того, на подобную динамику, по ее словам, повлияли «решения высокоинтеллектуального сельского хозяйства».

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      Анатолий Акулов
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