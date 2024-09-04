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16:28, 4 сентября 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на ЗАЭС

МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) после визита на ЗАЭС главы организации Рафаэля Гросси, передает ТАСС.

«Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», — заявил Гросси. По его словам, случаи на станции, такие как пожар и удары БПЛА, не привели к аварии.

Он добавил, что МАГАТЭ и далее при своем присутствии на ЗАЭС обязуется делиться информации с международным сообществом и общественностью о состоянии объекта.

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      Валентин Карант
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