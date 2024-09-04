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13:42, 4 сентября 2024Бывший СССР

В парламенте Киргизии призвали поддержать Россию в конфликте с Украиной

Депутат парламента Киргизии Масалиев призвал поддержать РФ в конфликте с Киевом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киргизия как член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна поддержать Россию в конфликте с Киевом. Встать на сторону Москвы призвал Бишкек депутат парламента республики Исхак Масалиев, передает РИА Новости.

«[В России] падают бомбы, ракеты. Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать», — заявил парламентарий.

Он также возмутился рекомендацией Национального банка Киргизии не работать с банками из России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Российский лидер охарактеризовал республику как стратегического партнера и союзника Москвы, упомянув активное взаимодействие стран в рамках международных организаций.

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      Глеб Палехов
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