Юрист дала совет родителям в случае сборов денег в школах

Юрист Лебедева назвала незаконными подавляющее большинство сборов на нужды школ

Подавляющее большинство сборов на нужды школ являются незаконными, и родители имеют полное право не участвовать в них. Об этом заявила российский юрист Екатерина Лебедева, ее слова приводит Life.ru.

По словам Лебедевой, администрация школ обязана закреплять сборы договорами, а если руководство учебного учреждения этого не делает, родители могут обратиться к директору с требованием дать письменный ответ о целях сбора.

«Если запрос родителей школьное руководство игнорирует, необходимо подать жалобу в территориальный орган Министерства просвещения», — дала совет адвокат. Она добавила, что россияне также могут обращаться в прокуратуру и полицию, так как школьные поборы могут подпадать под статью о мошенничестве.

Ранее стало известно, что большинство россиян уверены, что траты на ребенка в новом учебном году возрастут. Такое мнение высказало 79 процентов родителей. Из них 38 процентов ожидают увеличения расходов в связи с дополнительными занятиями, 21 процент — из-за сборов на школьные нужды, четыре процента — из-за обучения в частном заведении.