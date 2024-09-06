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18:21, 6 сентября 2024Культура

Хоакин Феникс заставлял несколько раз переписывать сценарий «Джокера»

Сценарий сиквела «Джокера» переписывали несколько раз из-за Хоакина Феникса

Кадр: фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Исполнитель главной роли в фильме «Джокер: безумие на двоих» Хоакин Феникс несколько раз заставлял команду переписывать сценарий во время съемок. Об этом сообщило издание Variety.

По словам Леди Гаги, партнерши актера по фильму, они часами обсуждали отдельные сцены вместе с режиссером Тоддом Филлипсом.

«Кажется, что сцена готова, осталось только снять. Но Хоакин говорил: "Нет-нет-нет, давайте просто обсудим это еще раз". Мы часто встречались в его трейлере, а иногда и вовсе рвали сценарий и начинали все заново», — цитирует слова Леди Гаги издание.

Впрочем, такой творческий процесс сама Гага оценивает, как незабываемый опыт.

«Это был действительно классный, освобождающий процесс, который по-настоящему раскрывал наши персонажи», — подытожила Гага.

Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс сделал Леди Гаге комплимент о подготовке к роли Харли Квинн.

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      Андрей Шеньшаков
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