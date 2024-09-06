Муж Николь Кидман сравнил голос Майли Сайрус с пепельницей

Муж Николь Кидман Кит Урбан заявил, что голос Майли Сайрус похож на пепельницу

Супруг актрисы Николь Кидман, известный австралийский певец Кит Урбан сделал странный комплимент Майли Сайрус. Слова артиста передает издание People.

Комментируя свои музыкальные предпочтения, Урбан отметил, что ему очень нравится голос Сайрус, добавив необычное сравнение.

«Мне нравится этот голос, обожаю его. Он звучит как пепельница, понимаешь, в хорошем смысле. Как коврик для йоги. Всегда любил ее и ее песни», — сказал певец.

Ранее стало известно, что Майли Сайрус официально получила статус легенды.