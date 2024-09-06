Путин передал привет Си Цзиньпину на ВЭФ

Путин попросил передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину во время ВЭФ

Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщило ТАСС.

«Самые наилучшие пожелания передайте, пожалуйста, господину председателю Си Цзиньпину. Спасибо вам за ваше участие», — попросил передать привет Путин.

В ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин уделил особое внимание развитию торгово-экономических отношений с Китаем. В частности, он призвал наращивать приток инвестиций из КНР в приграничных регионах, включая Дальний Восток. Для этого, пояснил Путин, необходимо проанализировать преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории.