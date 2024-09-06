Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:34, 6 сентября 2024Россия

Путин передал привет Си Цзиньпину на ВЭФ

Путин попросил передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину во время ВЭФ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщило ТАСС.

«Самые наилучшие пожелания передайте, пожалуйста, господину председателю Си Цзиньпину. Спасибо вам за ваше участие», — попросил передать привет Путин.

В ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин уделил особое внимание развитию торгово-экономических отношений с Китаем. В частности, он призвал наращивать приток инвестиций из КНР в приграничных регионах, включая Дальний Восток. Для этого, пояснил Путин, необходимо проанализировать преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался первый день трехдневных выборов. Где и кого выбирают россияне?

      Путин передал привет Си Цзиньпину на ВЭФ

      Посол назвал санкции «спортом для США»

      Дуров впервые прокомментировал свое задержание

      В Луганске военкору подарили отравленный букет цветов

      Прокуратура выступила против сделки сына Байдена с правосудием

      Путин назвал фаворита России на выборах в США

      Японский агент признал нанесение вреда безопасности Белоруссии своими действиями

      В США заявили о «двойной победе» России на Украине

      Американские блогеры начали отрицать сотрудничество с телеканалом RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше