Сообщение о выдаче повесток на участке для голосования опровергли

ОП Хабаровского края опровергла сообщение о выдаче повесток на выборах

В сообществе «Типичный Комсомольск-на-Амуре» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию повестки, которую якобы выдали на одном из участков для голосования в Комсомольске-на-Амуре. «Че происходит? В Комсомольске на участке вместе с бюлетенем дали повестку в военкомат. Я не служил. Че делать? Идти или нет?» — спрашивает автор поста (орфография и стиль автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В комментариях пользователи соцсети заметили, что повестка поддельная. «Похоже на фотошоп, если честно. Какие-то тени неестественные между первым листом и вторым. Еще видна разница в четкости шрифта. На верхнем листе он размытый, а на нижнем четкий. С разных картинок фото листов взято», — пишет Владислав Кит.

«А теперь внимательно посмотрите, как печать легла на лист под напечатанные буквы, не может быть такого. Плюс написано кривой рукой, да, видать, когда подделывали, не удосужились зайти в 2ГИС и посмотреть режим работы военкомата, так бы написали, как положено, в 9:00», — отметил Глеб Архипов.

Действительно, на фото изображена повестка на срочную службу старого образца: на ней нет серии и номера, нет основных данных военкома. Сейчас выдают повестки нового образца.

Кроме того, осенний призыв на военную службу в России еще не начался, а весенний уже закончился.

Общественная палата Хабаровского края в Telegram опровергла информацию о вручении повестки в военкомат на участке для голосования. «Публикация содержит фотографию повестки на фоне бюллетеней. При проверке выяснилось, что это фейковая информация, так как бюллетень на фото не имеет красной тангерной сетки, а форма повестки не соответствует установленной», — отметили в палате.

Информация о выдаче повестки на участке для голосования в Комсомольске-на-Амуре не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».