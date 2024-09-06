Супруги из Тюмени выиграли в лотерею миллион рублей. Соответствующий материал публикует новостной портал NG72.RU.

Преподаватель экономики Виктор и организатор мероприятий Елена покупали лотерейные билеты в течение двух лет. В итоге во время 1556-го тиража лотереи мужчина стал счастливым обладателем миллиона. Елена подчеркнула, что удача супругов — это реальное доказательство возможности выигрывать в лотереях большие деньги.

Ранее житель Свердловской области также выиграл в лотерею 1,9 миллиона рублей. Лотерейный билет он приобрел в мобильном приложении.