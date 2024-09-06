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00:09, 6 сентября 2024Россия

В России открылись первые участки на трехдневных выборах

В самых восточных регионах России начались трехдневные выборы

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В самых восточных регионах России — Чукотском автономном округе и Камчатском крае — начались трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования. Избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве), следует из материалов на сайте Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России.

На Чукотке выбирают мэра регионального центра, Анадыри, а также недостающих депутатов региональной думы. В свою очередь, на Камчатке крупнейшей избирательной кампанией в ходе Единого дня голосования 2024 года являются дополнительные выборы депутата законодательного собрания края по одномандатному избирательному округу № 11. Также в обоих регионах проходят кампании муниципального уровня.

По данным ЦИК, в ходе Единого дня голосования, который в 2024 году назначен на 8 сентября, в 83 регионах страны состоится около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов. Проголосовать имеют возможность около 55 миллионов граждан.

Выборы глав регионов пройдут в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Тульской, Самарской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Забайкальском, Ставропольском, Хабаровский краях, Башкирии, Калмыкии, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

Еще в 13 субъектах выберут депутатов региональных законодательных собраний. Среди них Москва, Севастополь, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Марий Эл, Тыва, Татарстан, Крым, Хабаровский край, а также в Брянская, Волгоградская и Тульская области.

Наконец, в Хакасии состоятся довыборы в Государственную Думу по одномандатному округу №35.

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      Игорь Дмитров
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