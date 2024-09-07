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07:20, 7 сентября 2024Россия

Минтранс заявил о работе над сокращением времени в пути поездов на юг по поручению Путина

Минтранс работает над сокращением времени в пути на юг по поручению Путина

Фото: Globallookpress.com

Минтранс России работает над сокращением времени в пути поездов на юг по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Глава государства в апреле этого года поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черного моря по железной дороге до 16 часов. Самый быстрый поезд до Сочи в настоящее время идет около суток.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание», — подчеркнул Старовойт. Он назвал одним из механизмов сокращения времени в пути развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что вслед за европейской частью России высокоскоростное железнодорожное сообщение могут запустить и на Дальнем Востоке.

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      Марина Совина
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