Минтранс заявил о работе над сокращением времени в пути поездов на юг по поручению Путина

Минтранс работает над сокращением времени в пути на юг по поручению Путина

Минтранс России работает над сокращением времени в пути поездов на юг по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

Глава государства в апреле этого года поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черного моря по железной дороге до 16 часов. Самый быстрый поезд до Сочи в настоящее время идет около суток.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание», — подчеркнул Старовойт. Он назвал одним из механизмов сокращения времени в пути развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что вслед за европейской частью России высокоскоростное железнодорожное сообщение могут запустить и на Дальнем Востоке.