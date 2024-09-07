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18:30, 7 сентября 2024Мир

На границе Афганистана и Пакистана начались вооруженные столкновения

Между «Талибаном» и Пакистаном начались бои на границе в провинции Хост

Фото: Shafiullah Kakar / AP

Вооруженные столкновения между правящим в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и Пакистаном вновь начались на границе государств в провинции Хост. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

«Столкновения между талибами и пакистанскими военными разгорелись у спорной границы государств в провинции Хост, которая расположена на востоке Афганистана. Бои начались примерно в 16:00 по местному времени (14:30 по московскому)», — передает телеканал.

По информации источников, военные с обеих сторон задействовали тяжелые вооружения. Данные о пострадавших пока неизвестны.

4 сентября стало известно о столкновении талибов и пакистанских пограничников, которые использовали легкие и тяжелые вооружения во время боев. Согласно данным источников, причиной для конфликта стало возведение афганской стороной форпостов в районе спорной границы между государствами.

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      Дарья Устьянцева
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