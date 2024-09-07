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08:55, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Столичная система электронного голосования успешно отразила 150 кибератак

Московская система электронного голосования отразила 150 кибератак

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Московская система электронного голосования отразила 150 кибератак за время с начала выборов депутатов. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Все работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки. Например, с начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки», — уточнил глава штаба Вадим Ковалев. По его словам, вредоносная активность наблюдалась более чем с 1,9 тысячи IP-адресов.

Все избирательные участки во второй день голосования 7 сентября открылись вовремя, на каждом находятся наблюдатели Общественного штаба, в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение.

Ранее в В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве подвели итоги первого дня голосования на выборах депутатов Московской городской Думы.

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      Марина Совина
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