Столичная система электронного голосования успешно отразила 150 кибератак

Московская система электронного голосования отразила 150 кибератак

Московская система электронного голосования отразила 150 кибератак за время с начала выборов депутатов. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Все работает штатно, система успешно выдерживает все нагрузки. Например, с начала дистанционного электронного голосования заблокированы 152 компьютерные атаки», — уточнил глава штаба Вадим Ковалев. По его словам, вредоносная активность наблюдалась более чем с 1,9 тысячи IP-адресов.

Все избирательные участки во второй день голосования 7 сентября открылись вовремя, на каждом находятся наблюдатели Общественного штаба, в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение.

Ранее в В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве подвели итоги первого дня голосования на выборах депутатов Московской городской Думы.