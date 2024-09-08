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16:28, 8 сентября 2024Россия

Более тысячи машин попали в очереди у Крымского моста

Более тысячи машин ждут досмотра по обе стороны Крымского моста

Фото: Марина Бабанская / ТАСС

Более тысячи машин попали в очереди по обе стороны Крымского моста в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Около 670 автомобилей скопились в очереди на досмотровый пункт со стороны Тамани. Ожидание проезда здесь оценивается более чем в два раза, а пробка начала создаваться в 9:00 8 сентября.

В то же время со стороны Керчи досмотра ждут 360 машин. Очередь у моста в Крыму начала образовываться в 13:00.

1 сентября на Крымском мосту временно приостанавливали движение в сторону Керчи.

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      Евгений Шульгин
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