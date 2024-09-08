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13:45, 8 сентября 2024Россия

Руководитель «Здорового Отечества» рассказала о строительстве набережной в Серпухове

Екатерина Лещинская: в Серпухове на Оке появится самая большая в мире набережная

Фото: «Здоровое Отечество»

Руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская заявила, что в Серпухове на Оке появится самая большая в мире набережная. Так, 7 сентября в рамках развития проекта «Большой Серпухов» открыт первый участок общественной зоны на берегах Оки.

В течение 6,5 месяца была возведена набережная — это часть проекта, который предусматривает общую длину в 35 километров и будет реализован при поддержке государственных и частных инвестиций. В нем появятся зоны для отдыха, занятия спортом и семейного досуга.

«Сегодня в рамках спортивного праздника открыли 3,5 километра набережной — это лишь небольшой кусок задуманного. Мы надеемся, что это место станет зоной притяжения спортивной активности для всего юга Подмосковья», — отметила Екатерина Лещинская.

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      Алена Шаповалова
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