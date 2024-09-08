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06:22, 8 сентября 2024Мир

Харрис прокомментировала поддержку от одного из самых влиятельных республиканцев

Харрис заявила о смелом шаге поддержавшего ее республиканца Чейни
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис высказалась о поддержке бывшего вице-президента и одного из самых влиятельных консервативных республиканцев Дика Чейни и его дочери Лиз. Ее комментарий приводит CNN.

Харрис назвала решение Чейни выступить публично смелым шагом и отметила, что для нее стало большой честью заручиться их поддержкой. «Я думаю, что они оба, будучи уважаемыми лидерами, дают важный сигнал, что допустимо и важно ставить страну выше партии», — сказала она.

Ранее Дик Чейни заявил, что проголосует за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис. «За 248 лет истории США не было еще человека, который представлял бы большую угрозу для нашей страны, чем кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп», — пояснил он.

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      Марина Совина
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