Медведев сравнил ДЭГ и голосование по почте в США

Медведев: ДЭГ лучше, чем голосование по почте в США

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) лучше, чем использовавшееся в США голосование по почте. Варианты удаленного участия в выборах сравнил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный», — сказал Медведев.

Также зампред Совбеза России поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что они «проявили гражданское мужество в крайне непростых условиях».