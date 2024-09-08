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22:15, 8 сентября 2024Россия

Медведев сравнил ДЭГ и голосование по почте в США

Медведев: ДЭГ лучше, чем голосование по почте в США

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) лучше, чем использовавшееся в США голосование по почте. Варианты удаленного участия в выборах сравнил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат все больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный», — сказал Медведев.

Также зампред Совбеза России поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что они «проявили гражданское мужество в крайне непростых условиях».

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      Евгений Силаев
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