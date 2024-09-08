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23:38, 8 сентября 2024Россия

Минцифры назвало число проголосовавших с помощью ДЭГ россиян

Минцифры: более 827 тысяч россиян голосовали через ДЭГ

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Более 827 тысяч россиян проголосовали через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка составила 89,92 процента. Такие цифры назвало Минцифры в своем Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего (44 процента) ДЭГ использовали избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Второе место заняли граждане старше 50 лет (27 процентов), а еще 29 процентов голосовавших пришлись на группу от 18 до 35 лет.

Подчеркивается, что дистанционно свои голоса чаще отдавали женщины (66 процентов), чем мужчины (34 процента). Среди регионов лидерами по использованию ДЭГ стали Республика Марий Эл, а также Костромская, Вологодская и Липецкая области.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что они «проявили гражданское мужество в крайне непростых условиях».

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      Евгений Силаев
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