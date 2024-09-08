Обращение главы Крыма по поводу военных билетов оказалось фейком

Обращение главы Крыма Аксенова по поводу военных билетов оказалось дипфейком

В соцсетях в воскресенье, 8 сентября, начали распространяться сообщения о том, что глава Крыма Сергей Аксенов якобы обратился к жителям полуострова на фоне выборов с особой просьбой. Однако данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

Один из таких постов был опубликован на личной странице пользователя «ВКонтакте». В публикации утверждается, что Аксенов призвал мужчин-избирателей взять с собой на избирательные участки военные билеты.

В качестве подтверждения данных сведений к посту прикреплена 32-секундная видеозапись — на ней запечатлен фрагмент так называемого обращения главы Республики Крым на фоне государственного флага и герба. На кадрах он призывает граждан принять участие в выборах. «Для голосования вам необходимо взять с собой документы, удостоверяющие личность. А мужчинам призывного возраста — обязательно военный билет», — говорит спикер на видео. В углу кадра также отмечен логотип телеканала «Евпатория ТВ».

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметна увеличенная частота морганий говорящего, неестественное движение бровей или губ вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика. Для создания данного дипфейка было использовано обращение Аксенова, датированное 13 марта 2018 года, — тогда он призвал крымчан прийти на выборы президента России.

Никаких подобных видеообращений не было опубликовано на официальном сайте правительства Крыма, что, как правило, является обычной практикой. Также об этом не сообщалось в личном Telegram-канале Аксенова.

Наконец, если просмотреть записи эфира «Евпатории ТВ», можно заметить, что подобных сюжетов не было. Также никаких сведений по ситуации не представлено в официальном сообществе канала в соцсетях.

Сообщения о том, что Аксенов якобы призвал мужчин взять на выборы военные билеты, не получили широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».