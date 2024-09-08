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16:18, 8 сентября 2024Мир

Польская журналистка продавала на YouTube вещи убитых российских военных

«МК»: журналистка Баца-Погожельская продавала вещи военных РФ на YouTube

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Польская журналистка Каролина Баца-Погожельская продавала на своем YouTube-канале вещи российских военных, убитых в Курской области. Об этом сообщает «МК».

Как заявила Баца-Погоржельская, выставленные на аукцион вещи попали к ней через жениха, который служит в 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Среди продававшихся журналисткой вещей были наручные часы, бейсболка с символикой ЧВК «Вагнер», жетоны погибших россиян.

Ранее глава МИД Польши заявил, что его страна будет готова сбивать ракеты над территорией Украины только в случае угроз атомным электростанциям.

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      Евгений Шульгин
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