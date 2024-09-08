Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись

Дональда Трампа и Камалу Харрис отделил один процент в опросе избирателей в США

Рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа, представляющего партию республиканцев, и демократки Камалы Харрис почти сравнялись. Об этом со ссылкой на исследование The New York Times и института Siena College сообщает Reuters.

Уровень поддержки Трампа по данным опубликованного 8 сентября общенационального опроса составил 48 процентов. Харрис поддержали 47 процентов респондентов.

Опрос также показал, что американские избиратели хотели бы узнать больше о Харрис в то время, как их мнение о Трампе практически сложилось. 28 процентов опрошенных согласились с тем, что нуждаются в большей информации о представительницы демократов. Всего 9 процентов респондентов положительно ответили на тот же вопрос о ее сопернике.

В исследовании говорится, что уровень погрешности при расчетах варьируется в пределах 3 процентов, и озвучивается вывод о том, что на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, может победить любой из двух кандидатов.

10 сентября пройдут дебаты Трампа и Харрис.