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17:50, 8 сентября 2024Мир

Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись

Дональда Трампа и Камалу Харрис отделил один процент в опросе избирателей в США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа, представляющего партию республиканцев, и демократки Камалы Харрис почти сравнялись. Об этом со ссылкой на исследование The New York Times и института Siena College сообщает Reuters.

Уровень поддержки Трампа по данным опубликованного 8 сентября общенационального опроса составил 48 процентов. Харрис поддержали 47 процентов респондентов.

Опрос также показал, что американские избиратели хотели бы узнать больше о Харрис в то время, как их мнение о Трампе практически сложилось. 28 процентов опрошенных согласились с тем, что нуждаются в большей информации о представительницы демократов. Всего 9 процентов респондентов положительно ответили на тот же вопрос о ее сопернике.

В исследовании говорится, что уровень погрешности при расчетах варьируется в пределах 3 процентов, и озвучивается вывод о том, что на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, может победить любой из двух кандидатов.

10 сентября пройдут дебаты Трампа и Харрис.

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      Евгений Шульгин
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