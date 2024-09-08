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15:42, 8 сентября 2024Россия

Россиянин разбил школьнику голову бутылкой

Shot: в Москве мужчина разбил школьнику голову бутылкой из-за ревности

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове школьника. Причиной поступка стала ревность, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около двух ночи. Двое 16-летних школьников проезжали на самокатах мимо стриптиз-клуба и увидели плачущую девушку. Они остановились, чтобы узнать, что случилось. Девушка рассказала, что ее бросил возлюбленный после ссоры. Через несколько минут экс-бойфренд подошел к компании и обвинил школьников в том, что они пристают к его девушке. Мужчина обругал детей матом, а затем напал на одного из них и разбил голову стеклянной бутылкой.

Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сильный ушиб и ссадины. Нападавшего разыскивают.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен расправился ножом с бывшей женой после развода. Мужчина напал на экс-супругу в ее доме в Подмосковье.

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      Александра Качан
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