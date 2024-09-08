Россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан и пропала

Россиянка пропала в Индонезии после попытки одиночного восхождения на вулкан

Россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на индонезийском острове Ломбок и пропала. Об этом сообщает портал Baza в Telegram-канале.

По информации издания, женщина жила на острове Бали с 2022 года и в сентябре планировала вернуться в Россию, но перед этим захотела совершить восхождение на вулкан. Родным удалось дозвониться до нее в конце августа, но после этого россиянка уже не выходила на связь. По одной из версий, женщину могла задержать полиция, так как в стране запрещено уходить в горы без гида.

Отмечается, что муж пропавшей отказывается помогать в поисках россиянки, так как боится, что его депортируют из страны из-за просроченной визы.

Ранее сообщалось, что в Туапсе в Краснодарском крае нашли живым пропавшего на пять дней 92-летнего пенсионера.