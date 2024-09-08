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03:36, 8 сентября 2024Бывший СССР

Российские танкисты раскрыли тактику боя против Abrams и Leopard

РИА Новости: танкисты используют современную тактику боя против Abrams и Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Экипаж Т-72Б3М группировки войск «Днепр» раскрыл современную тактику боя, используемую против поставленных на Украину американских танков Abrams и немецких танков Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. (...) Или сбить «гуслю» (гусеницу танка — прим. «Ленты.ру»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.

Российский военный указал, что все тонкости борьбы с иностранными танками, поставленными Вооруженным силам Украины (ВСУ), отрабатывались на полигоне. По словам командира танка с позывным Кутузов, Т-72Б3М способен выдержать «вообще все».

Ранее издание The National Interest отметило, что Украина напрасно потратила время на подготовку экипажей танков Abrams, которые оказались слишком уязвимыми. Кроме того, в материале указали, что Вооруженные силы России используют противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые могут пробить броню Abrams.

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      Маргарита Пименова
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