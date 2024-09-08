Российского предпринимателя заподозрили в похищении духовника патриарха

Бизнесмен Цурков задержан по делу о похищении схиархимандрита Илия в Москве

Предпринимателя из Орла Геннадия Цуркова задержали по подозрению в похищении схиархимандрита Илия (Ноздрина). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Цурков был задержан силовиками 7 сентября в городе Болхов Орловской области. Бизнесмен возглавлял духовный центр «Вятский посад» и был помощником священника, также участвовавшего в работе фонда, собиравшего на него средства.

Схиархимандрит Илий был вывезен неизвестными с территории московского храма «Собирательница хлебов» в ночь на 5 сентября. Силовики подозревают Цуркова в планах на получение выкупа за священника, но рассматривают и версию личного конфликта.

Илий — духовник братии Оптиной пустыни. Его называют личным духовником патриарха Московского Кирилла.