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09:06, 8 сентября 2024Россия

Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Общественный штаб: ретий день голосования на выборах в Москве начался штатно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заключительный день голосования на выборах в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно. Наблюдатели Штаба продолжают свою работу.

«Ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано, наши видеонаблюдатели всю ночь осуществляли контроль за всеми избирательными участками города», – сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Он также добавил, что за прошедшую ночь онлайн проголосовали порядка 100 тысяч москвичей.

Москвичам доступны все способы голосования: онлайн и на участках. Голосовать на избирательных участках можно до 20:00 с помощью терминала электронного голосования или бумажным бюллетенем по предварительно оформленной заявке. Голосовать онлайн можно из любой точки страны – достаточно полной учётной записи на портале mos.ru и устройства с выходом в интернет. У тех, кто получит свой бюллетень, будет возможность проголосовать до 20:15, затем система перестанет принимать голоса и начнётся процедура соединения ключа процедура соединения ключа расшифрования результатов электронного голосования.

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