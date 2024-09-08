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00:07, 8 сентября 2024Россия

В России начался основной день трехдневных выборов

В России начался основной день выборов в ходе Единого дня голосования
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

Начался основной день выборов в ходе Единого дня голосования в России, который назначен на воскресенье, 8 сентября. Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России, в 83 регионах страны проходит около четырех тысяч кампаний, в ходе которых будет замещено свыше 35 тысяч мандатов.

В Центризбиркоме добавили, что правом голоса в ходе всех избирательных кампаний в рамках Единого дня голосования 2024 года обладают около 55 миллионов граждан.

Выборы глав регионов проходят в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Тульской, Самарской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Забайкальском, Ставропольском, Хабаровский краях, Башкирии, Калмыкии, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

Еще в 13 регионах россияне выбирают депутатов законодательных собраний. Среди них Москва, Севастополь, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Тыва, Татарстан, Крым, Хабаровский край, а также Брянская, Волгоградская и Тульская области.

Кроме того, в Хакасии проводятся довыборы в Государственную Думу по одномандатному округу №35.

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