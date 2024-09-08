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12:41, 8 сентября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков: в небе над регионом сработала система ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, над Белгородом и Белгородским районом были сбиты сразу несколько воздушных целей. В результате попытки удара Вооруженных сил Украины по региону никто не пострадал, однако на земле были зафиксированы разрушения.

«Осколком пробита кровля офисного здания. Также (...) повреждено остекление, осколками посечены два легковых автомобиля. Службы уже занимаются ликвидацией последствий», — сообщил Гладков.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области и защиты от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

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      Марк Леонов
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