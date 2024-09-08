В США заявили о неизбежности ядерной войны

Риттер: ядерная война является вопросом времени из-за уровня напряжения в мире

Ядерная война неизбежна из-за высокого уровня напряженности в мире. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он подчеркнул, что это является вопросом времени. По словам Риттера, мировое сообщество начинает отходить от классической концепции ядерного сдерживания, которая не предполагает нанесение превентивного ядерного удара. «Существует сценарий, при котором вы можете нанести упреждающий удар», — отметил он.

Экс-разведчик также указал, что темы контроля над оружием массового поражения и сокращения арсенала больше не поднимаются.

Ранее Риттер предположил, что в случае ядерной войны Россия уничтожит пусковые шахты США. Он отметил, что недавно РФ модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь Штаты за десять минут и уничтожить ракетные шахты.