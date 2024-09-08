Захарова заявила о превращении предвыборной гонки в США в Хеллоуин

Захарова заявила, что предвыборная кампания в США превратилась в Хеллоуин

Предвыборная гонка в США превратилась в Хеллоуин. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

«Какая же это гонка? Это какой-то, пардон, Хеллоуин. Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции. Это какое-то абсолютное безумие, чудовищный театр абсурда», — заявила Захарова, говоря о предвыборной кампании в США.

По словам дипломата, на гонке нет места «ни предвыборным программам, ни адекватным дебатам, ни очищенным от оскорблений обменам репликами». Она назвала в числе составляющих предвыборной кампании в Америке пропаганду и манипулирование всеми видами информации.

Ранее кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис высказалась о предвыборной гонке с республиканцем Дональдом Трампом. Она заявила, что гонка продолжит оставаться напряженной, несмотря на данные соцопросов.