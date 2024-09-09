Еще одна страна захотела запретить россиянам покупать недвижимость

Delfi: Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами

Власти Латвии рассмотрят вопрос о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами. Об этом сообщает новостной портал Delfi.

Правительственная коалиция договорилась проанализировать пример Финляндии, недавно запретившей частным и юридическим лицам из России приобретать недвижимость в стране. Предлагается оценить возможность на законодательном уровне ввести похожие ограничения в Латвии. Обсуждение вопроса инициировало министерство земледелия республики.

Ранее посольство России в Риге отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Латвии. В ведомстве заявили, что такое решение создало опасный прецедент и послало зарубежным инвесторам сигнал, что их имущество на территории страны не защищено.