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19:24, 9 сентября 2024Экономика

Еще одна страна захотела запретить россиянам покупать недвижимость

Delfi: Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Власти Латвии рассмотрят вопрос о запрете на покупку недвижимости в стране россиянами. Об этом сообщает новостной портал Delfi.

Правительственная коалиция договорилась проанализировать пример Финляндии, недавно запретившей частным и юридическим лицам из России приобретать недвижимость в стране. Предлагается оценить возможность на законодательном уровне ввести похожие ограничения в Латвии. Обсуждение вопроса инициировало министерство земледелия республики.

Ранее посольство России в Риге отреагировало на конфискацию Дома Москвы в Латвии. В ведомстве заявили, что такое решение создало опасный прецедент и послало зарубежным инвесторам сигнал, что их имущество на территории страны не защищено.

Настало их время!
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      Александра Качан
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