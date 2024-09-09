Путин присвоил звание народной артистки России озвучившей Степашку актрисе

Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Наталье Голубенцевой

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Наталье Голубенцевой, озвучивавшей Степашку из детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Присвоить почетное звание "Народный артист России Российской Федерации" Голубенцевой Наталье Александровне», — говорится в соответствующем указе.

Кроме того, звание заслуженного артиста России получили актрисы Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге Анна Дюкова и Ольга Карленко.

С 1973 по 1990 год Голубенцева работала кукловодом детского отдела Москонцерта. С 1974 года стала голосом зайца Степашки в «Спокойной ночи, малыши!». В 1995 году Голубенцева получила звание заслуженной артистки России.

В 2022 году не стало коллеги Голубенцевой Сергея Григорьева. Артист озвучивал пса Филю. Сообщалось, что у Григорьева случился инфаркт.