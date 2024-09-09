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09:56, 9 сентября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин набросился с ножом на дочь-студентку и распугал соседей

В Петербурге пьяный отец зарезал дочь-студентку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Петербурге пьяный отец набросился с ножом на дочь-студентку, а затем бегал по подъезду и угрожал соседям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступление произошло вечером 8 сентября в квартире дома на Поликарповой аллее. 40-летний петербуржец перебрал с алкоголем. Он нанес 18-летней дочери множественные удары ножом, которые привели к летальному исходу.

После этого мужчина бегал с ножом по подъезду, кричал и угрожал соседям. Прибывшие полицейские арестовали его и отправили в больницу. Задержанный ранее был судим за разбой и угон автомобиля.

8 сентября сообщалось, что в Подмосковье бизнесмен жестоко расправился с бывшей женой после развода. Мужчина напал на нее с ножом.

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      Любовь Ширижик
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