Пьяный россиянин набросился с ножом на дочь-студентку и распугал соседей

В Петербурге пьяный отец зарезал дочь-студентку

В Петербурге пьяный отец набросился с ножом на дочь-студентку, а затем бегал по подъезду и угрожал соседям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступление произошло вечером 8 сентября в квартире дома на Поликарповой аллее. 40-летний петербуржец перебрал с алкоголем. Он нанес 18-летней дочери множественные удары ножом, которые привели к летальному исходу.

После этого мужчина бегал с ножом по подъезду, кричал и угрожал соседям. Прибывшие полицейские арестовали его и отправили в больницу. Задержанный ранее был судим за разбой и угон автомобиля.

8 сентября сообщалось, что в Подмосковье бизнесмен жестоко расправился с бывшей женой после развода. Мужчина напал на нее с ножом.