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14:35, 9 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неожиданной опасности блюд из сырого мяса и рыбы

Эндокринолог Пронина: употребление сырого мяса чревато заражением паразитами

Фото: Pxhere

Употребление блюд из сырого из мяса или рыбы, таких как тартар, севиче, строганина и суши, чревато заражением паразитами и другими неожиданными проблемами со здоровьем. О них россиян предупредила эндокринолог, диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина в ходе разговора с «Лентой.ру».

Как отметила врач, польза от сырой рыбы или мяса меркнет перед риском для здоровья. По ее словам, статистические данные свидетельствуют, что в регионах, где употребление этих продуктов без термической обработки является частью национальной традиции, например, в Якутии или на Чукотке, люди не здоровее, чем в других регионах. При этом заражение глистами встречается там значительно чаще, чем в регионах без подобных особенностей питания, рассказала специалистка.

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Она объяснила этот факт тем, что более 90 процентов диких морских и пресноводных рыб заражены паразитами. Не все они могут передаваться людям, но многие из них несут большую опасность для здоровья человека. «Личинки паразитического червя могут присутствовать в рыбе семейства карповых: плотве, сазане, жерехе, красноперке. Они являются причиной развития такого опасного заболевания как описторхоз», — предупредила эндокринолог.

Самой безопасной в отношении паразитов врач назвала осетровую рыбу, особенно выращенную в искусственных условиях. Свежее филе стерляди или осетра, купленное у надежного поставщика и замороженное сразу после вылова, считается наиболее безопасным для употребления в сыром виде.

Помимо риска заражения паразитами, сырое мясо может быть источником бактерий, таких как сальмонелла, клостридии, листерия, кампилобактерии и кишечная палочка. Эти возбудители способны вызывать пищевое отравление, симптомы которого могут проявиться в течение суток и продолжаться до недели: тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе, лихорадка

Дарья Пронина эндокринолог, диетолог

Пронина призвала осознать, что риск заражения существует, даже если сырое мясо выглядит свежим и качественным.

В заключение врач добавила, что сырые мясо и рыба противопоказаны детям, поскольку они более подвержены риску заражения из-за того, что их иммунная система еще не окрепла. Также не следует их употреблять пожилым людям, чей иммунитет уже ослаблен, беременным женщинам и людям с иммунодефицитными состояниями.

Ранее доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала россиянам о признаках опасной инфекции в готовой еде из доставки. Она призвала обязательно обращать внимание на внешний вид всех ингредиентов готового блюда, их консистенцию, запах и вкус.

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      Наталья Обрядина
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