Россиянин купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл почти 30 миллионов

Житель Челябинска выиграл в лотерею 29 миллионов рублей

Житель Челябинска купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл почти 30 миллионов. Об этом пишет Ura.ru.

Отмечается, что в общей сложности россиянин получил 29,1 миллиона рублей. В настоящее время победителя ожидают в Москве для вручения приза.

Пока его личность не раскрывается.

Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) купил лотерейный билет за несколько сотен рублей и выиграл миллионы. В общей сложности россиянин получил более 15,3 миллиона рублей. Отмечается, что мужчина до сих пор не забрал свой приз.

