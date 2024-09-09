Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:07, 9 сентября 2024Путешествия

Россиянин покурил в туалете самолета из Кубы, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео

Пассажир российского самолета, следовавшего из Кубы, покурил в туалете, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

Уточняется, что дебошир начал нарушать спокойствие попутчиков сразу после вылета из Варадеро. Он громко разговаривал сам с собой, после чего пошел в туалет и закурил сигарету. Бортпроводники сделали ему замечание, но мужчина оказался недоволен этим и начал скандалить. Он заявил, что платит всем зарплату и потребовал, чтобы «небесные официанты» его обслуживали.

Когда в конфликт вмешались другие пассажиры, россиянин пообещал успокоиться, но спустя 15 минут вновь начал дебоширить. В результате нарушителя порядка повалили на пол и удерживали силой. На видео запечатлено, как мужчина лежит в проходе самолета.

По прилете буйного пассажира передали полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

      В Латвии раскрыли подробности падения дрона

      В России оценили траты бюджета на нацпроекты

      У известной телеведущей диагностировали рак

      Россиян предупредили о непривычной для сентября погоде

      НАСА отложило миссию ESCAPADE первого запуска New Glenn

      Россиянин покурил в туалете самолета из Кубы, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео

      Стало известно об уходе российского вице-мэра на СВО после громкого скандала

      Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

      Москвичка лишилась жилья и десятков миллионов рублей из-за мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше