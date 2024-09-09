Россиянин покурил в туалете самолета из Кубы, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео

Пассажир российского самолета, следовавшего из Кубы, покурил в туалете, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

Уточняется, что дебошир начал нарушать спокойствие попутчиков сразу после вылета из Варадеро. Он громко разговаривал сам с собой, после чего пошел в туалет и закурил сигарету. Бортпроводники сделали ему замечание, но мужчина оказался недоволен этим и начал скандалить. Он заявил, что платит всем зарплату и потребовал, чтобы «небесные официанты» его обслуживали.

Когда в конфликт вмешались другие пассажиры, россиянин пообещал успокоиться, но спустя 15 минут вновь начал дебоширить. В результате нарушителя порядка повалили на пол и удерживали силой. На видео запечатлено, как мужчина лежит в проходе самолета.

По прилете буйного пассажира передали полиции.