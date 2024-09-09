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09:20, 9 сентября 2024Россия

Умер самый титулованный российский военный

Умер трижды Герой России летчик Игорь Родобольский

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Умер летчик-снайпер Игорь Родобольский, трижды представленный к званию Героя России. Об этом сообщается на сайте аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Родобольский скончался в возрасте 64 лет в Екатеринбурге. Как уточнили в аппарате, погибший летчик — самый титулованный военнослужащий в России по количеству боевых наград.

«Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — приводятся на сайте аппарата слова Якушева.

Полпред президента в Уральском федеральном округе выразил соболезнования родным и близким Родобольского. Он подчеркнул, что подвиги летчика навсегда вписаны в историю России.

Робольский родился 18 марта 1960 году в Гродно. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где совершил около 200 боевых вылетов. Впоследствии он служил в различных военных округах и был командирован в Камбоджу. Военнослужащий также принимал участие в боевых действиях в Чечне и был автором новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности. Под его началом были подготовлены 18 боевых летчиков, способных вести боевых действия в горной местности с посадками на высотах до трех тысяч метров.

В период с 1995 по 2004 годы Родобольский совершил свыше 1700 боевых вылетов, его налет составил 4800 часов. За время боевых действий российскому военнослужащему удалось эвакуировать с поля бое свыше 500 раненых солдат и офицеров.

Анастасия Шейкина
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