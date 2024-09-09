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07:47, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о «финальном ударе» по Зеленскому

NI: провал атаки на Курскую область грозит стать финальным ударом для Зеленского

Фото: Claudia Greco / Reuters

Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может переполнить чашу терпения украинцев и стать «финальным ударом» для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для американского журнала National Interest (NI).

По его словам, украинское общество считает, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. В связи с этим неудача в Курской области может стать фатальной, подчеркнул аналитик.

«Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — написал Инглиш.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Евгений Силаев
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