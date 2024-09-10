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01:15, 10 сентября 2024Культура

В США умер актер Джеймс Эрл Джонс

Deadline: в Нью-Йорке умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера
Персонаж «Звездных войн» Дарт Вейдер

Персонаж «Звездных войн» Дарт Вейдер . Фото: Eduardo Parra / Global Look Press

Американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке, пишет портал Deadline со ссылкой на представителя артиста.

По данным издания, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны» актер скончался на 94-м году жизни. Причина смерти при этом не называется.

Артист также известен съемками в картинах «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби». Он озвучивал Льва Муфасу в «Короле льве» и «Короле льве 2: Гордость Симбы».

Джеймс Эрл Джонс за свою карьеру был удостоен премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Ранее голливудский актер Кристиан Оливер погиб с двумя дочерьми в авиакатастрофе на Карибах.

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      Марина Совина
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