Домохозяек призвали засыпать трубы яичной скорлупой

Яичная скорлупа оказалась эффективным средством от засоров

Яичная скорлупа оказалась неожиданно эффективным средством от засоров. Засыпать ее в трубы призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали измельчить скорлупу четырех яиц в блендере и отправить полученный порошок в раковину. «После этого вливаем чайник горячей воды. Ждем минут 15, открываем кран с горячей водой и ждем несколько минут», — рассказали эксперты. Уточняется, что такой метод поможет лишь при легких засорах.

Ранее были названы предметы, которые опасно хранить под кухонной раковиной. Среди них — запасные губки для мытья посуды. Дело в том, что во влажной среде они станут благоприятной средой для размножения плесени.