Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:26, 10 сентября 2024Экономика

Домохозяек призвали засыпать трубы яичной скорлупой

Яичная скорлупа оказалась эффективным средством от засоров

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Яичная скорлупа оказалась неожиданно эффективным средством от засоров. Засыпать ее в трубы призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали измельчить скорлупу четырех яиц в блендере и отправить полученный порошок в раковину. «После этого вливаем чайник горячей воды. Ждем минут 15, открываем кран с горячей водой и ждем несколько минут», — рассказали эксперты. Уточняется, что такой метод поможет лишь при легких засорах.

Ранее были названы предметы, которые опасно хранить под кухонной раковиной. Среди них — запасные губки для мытья посуды. Дело в том, что во влажной среде они станут благоприятной средой для размножения плесени.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он приехал из Узбекистана и фотографировал военкоматы

      Месси назвал величайшего спортсмена в истории

      Встречающаяся одновременно с несколькими парнями девушка заявила о нетерпимости к изменам

      Изрезавший экс-жену ножом россиянин напал на полицейского и получил 13,5 лет колонии

      Россиянам отсоветовали ждать падения цен на жилье

      Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье

      На Западе заявили об информационной войне Зеленского против Германии

      В России сотрудница оператора связи передавала данные об абонентах за деньги и попалась

      Плющенко запросил многомиллионный грант на ледовое шоу

      Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше